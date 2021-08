Genova – Restano gravi, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena, le condizioni dell’operaio di 30 anni investito ieri pomeriggio da una fiammata mentre stava lavorando ad una saldatura in uno scavo all’esterno del centro commerciale Fiumara.

Ancora in via di ricostruzione la dinamica dell’incidente che ha causato una forte fiammata che ha investito il giovane operaio provocando diverse ustioni.

Indagini in corso anche per stabilire se erano state rispettate tutte le misure di sicurezza previste nei cantieri di lavoro.