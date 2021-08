Genova – Bloccheranno i treni nelle stazioni se non verrà ritirato l’obbligo del Green Pass per alcune attività della vita comune. La minaccia, già trapelata da qualche giorno, è stata ribadita durante le tante manifestazioni di protesta organizzate anche oggi dai No Green Pass e dai No Vax che sono tornati ad esprimere la loro disapprovazione per obblighi vaccinali e per l’adozione del “lasciapassare sanitario” per accedere a bar e ristoranti ma anche per assistere a concerti, eventi e per entrare allo stadio.

Se non ci saranno ripensamenti, quindi, mercoledì 1 settembre la protesta si sposterà sui binari delle ferrovie e i No Green pass bloccheranno i treni.

Alle dichiarazioni “di guerra” rispondono a stretto giro di posta le associazioni dei Consumatori che hanno dichiarato che presenteranno denuncia formale contro chiunque blocchi il trasporto ferroviario chiedendo alla Magistratura di indagare per interruzione di servizio pubblico.

Toni molto forti anche da parte del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che non ha esitato a definire “vigliacchi” i manifestanti no Green Pass con un post sulla sua pagina Facebook che sta scatenando raffiche di commenti.

“Obbligare a una vaccinazione che può salvare milioni di vite non viola nessun diritto umano – scrive Toti sulla sua pagina Facebook – Bloccare le stazioni ferroviarie invece viola il diritto di muoversi per andare a lavorare o tornare a casa. Far richiudere le città invece distrugge la nostra economia e i nostri lavoratori. Dare la possibilità al virus di diffondersi ancora invece provoca morte e ulteriore dolore. Quello che forse certe persone hanno dimenticato (per fortuna una minoranza) offendendo il ricordo di migliaia di vittime del covid. Fiero di leggere di essere vostro nemico nelle “segretissime” chat di Telegram e nei commenti dei profili falsi sui social, tutti comunque segnalati alle autorità competenti. I vostri fischi in piazza per me sono applausi. E ricordatevi sempre che proprio grazie alla democrazia potete protestare e diffondere le vostre balorde teorie senza fondamento scientifico, false, inutili e dannose. Vi chiamate guerrieri ma siete solo dei vigliacchi”.