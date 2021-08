Genova – Continuava a vendere alcolici nonostante fosse stata chiusa per gravi violazioni amministrative. La polizia locale ha imposto i “sigilli” ad un locale del centro storico che continuava ad aprire nonostante un provvedimento glielo impedisse.

Agenti in borghese hanno verificato che il provvedimento di chiusura veniva aggirato servendo alcolici all’interno del locale e per questo la Polizia locale ha imposto i sigilli in base al Testo unico di Pubblica Sicurezza che prevede la diffida e, in caso di urgenza, l’esecuzione d’ufficio nel caso in cui non vengano rispettati i provvedimenti dell’autorità.

In caso di violazione dei sigilli, per il titolare scatterebbero pesanti conseguenze.