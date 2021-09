Celle Ligure (Savona) – Traffico in tilt sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia per il tamponamento di due mezzi pesanti che sta provocando lunghe code e disagi a chi viaggia in direzione di Savona.

Qui, nel tratto compreso tra Celle Ligure e Varazze, due tir si sono scontrati all’interno di una galleria provocando il blocco della circolazione autostradale.

Al momento sul tratto si registrano 6 chilometri di coda mentre sono in corso le operazioni di soccorso e di bonifica del tratto stradale. Non si hanno notizie di feriti.