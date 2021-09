Genova – E’ prevista per oggi la manifestazione No Green Pass e No Vax contro l’introduzione dell’obbligo della certificazione vaccinale per viaggiare su treni a lunga percorrenza e su aerei e traghetti.

La tensione è cresciuta moltissimo nelle ultime ore e dopo la conferma del Viminale che non verranno tollerati blocchi ferroviari, gran parte del “movimento” no green pass ha preso le distanze da ogni forma di violenza e dalle azioni che potrebbero mettere i cittadini gli uni contro gli altri.

La manifestazione davanti alle stazioni di molte città italiane – compresa Genova – non è però cancellata e il timore resta quello che i manifestanti possano decidere di entrare nelle stazioni e salire sui binari per bloccare il traffico ferroviario.

Molte stazioni sono presidiate dalle forze dell’ordine già dalla scorsa notte e per i “disobbedienti” potrebbe scattare l’arresto per interruzione di servizio pubblico.