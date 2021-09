Savona – Ancora un incidente mortale sul lavoro.

E’ accaduto ieri pomeriggio a Valleggia, una frazione di Quiliano, in provincia di Savona.

Un uomo di 43 anni, titolare di una ditta edile che stava lavorando in un locale di via Diaz, è rimasto schiacciato da una tramezza crollata improvvisamente.

L’uomo stava operando insieme ad altri tre colleghi per la ristrutturazione di un negozio. Intorno alle 16.00 i tre sono usciti dal locale per portare via i detriti mentre il 43enne è rimasto all’interno proseguendo i lavori. Improvvisamente, la tramezza si è staccata crollando a terra e travolgendo l’uomo.