Genova – Nubi sparse su tutta la Liguria che sarà interessata marginalmente da un’area di instabilità in transito dalla Sardegna verso il centro-sud.

Al mattino nubi sparse e irregolari su tutta la regione, con maggiore intensità sulle aree interne ma senza pioggia.

Nel pomeriggio schiarite sottocosto con nubi irregolari che permarranno nelle aree interne.

Non si esclude qualche piovasco o breve temporale sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata.

Ecco le previsioni meteo Limet Liguria per i prossimi giorni:

Sabato 4 settembre

Al mattino nuvolosità sparsa ed irregolare su tutta la regione, più intensa nelle aree interne senza piogge. Nel pomeriggio schiarite sottocosta; ancora nubi irregolari nelle aree interne. Non si esclude qualche piovasco o breve temporale sulle Alpi Liguri, in attenuazione in serata; tempo in prevalenza asciutto altrove.

Venti: Deboli o moderati da nord al mattino, deboli variabili nel pomeriggio.

Mari: Poco mosso sottocosta, mosso al largo.

Temperature: Pressochè stazionarie o in contenuto calo nei valori massimi

Costa: min +18/22°C, max +23/26°C

Interno: min +7/15°C, max +16/23°C

Domenica 5 settembre

Nubi sparse a ponente al mattino senza piogge, bel tempo sul centro e il levante. Nel pomeriggio addensamenti nelle aree interne, ma con basso rischio di pioggia, più soleggiato lungo la costa.

Venti: Deboli da nord al mattino, varoabili nel pomeriggio.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: In rialzo nei valori massimi sottocosta, stazionarie altrove

Lunedì 6 settembre

Un po’ di nubi sparse nelle aree interne senza piogge, soleggiato lungo le coste, temperature in aumento.