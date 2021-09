Sarzana (La Spezia) – Ha effettuato una manovra in violazione del codice della strada ma una volta fermato si è mostrato agitato facendo scattare i controlli che hanno portato alla scoperta di sei dosi di cocaina.

E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Sarzana.

Gli agenti di Polizia, impegnati nei controlli ordinari, hanno controllato il furgone per via di una manovra non consentita.

Il conducente, uno spezzino di 44 anni, incensurato, alla richiesta dei documenti da parte degli agenti si è mostrato nervoso.

Questo ha insospettito i poliziotti che hanno quindi effettuato un controllo approfondito scoprendo un involucro di cellophane contenente sei dosi di cocaina, confezionate per essere spacciate.

Gli agenti hanno sequestrato lo stupefacente e condotto l’uomo in Commissariato dove è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.