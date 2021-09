Genova – “La conferenza stampa di chiusura dell’evento Genova Jeans intitolata “Diamo i numeri è stata annullata improvvisamente, senza motivazione”. A denunciarlo, gettando benzina sul fuoco delle polemiche che hanno accompagnato l’intero evento il capogruppo del Partito Democratico in Comune, Alessandro Terrile.

“I numeri della manifestazione restano segreti – scrive Terrile in un post sulla sua pagina Facebook – come il suo budget, le entrate provenienti dagli sponsor, e le ricadute sul territorio”.

La manifestazione Genova Jeans è durata 5 giorni e durante questo periodo, in città, sono state organizzate diverse mostre ed eventi. Per molte di esse era stato creato un biglietto da 8 euro venduto – non senza difficoltà secondo gli utilizzatori della piattaforma on line – attraverso un sito on line.

Al termine della manifestazione, però, gli organizzatori avrebbero dovuto rendere pubblici i dati dei biglietti venduti, gli incassi e avrebbero dovuto tracciare un bilancio davanti ai giornalisti e ai Media.

Improvvisamente e senza alcuna spiegazione – secondo quanto rivelato da Terrile – la conferenza stampa è stata annullata.

“Un altro schiaffo alla trasparenza di una manifestazione finanziata quasi per intero da risorse pubbliche – spiega Terrile – E che è costata al Comune di Genova più di ogni altra manifestazione organizzata nel 2021. Da domani chiederemo senza sosta le carte e il rendiconto di un evento che è sostanzialmente un’occasione persa per la città. La cattiva e costosissima attuazione di una buona idea”.