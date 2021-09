Genova – Un centinaio di animali, tra i quali un maiale ed una capra, ammassati in un appartamento di 60 metri quadri ed un piccolo giardino. Un vero e proprio Zoo, con pappagalli, rettili protetti dalla convenzione Cites e cani e gatti, in un appartamento del quartiere di Sestri Ponente.

A scoprire la situazione limite, su segnalazione dei residenti della zona, i carabinieri forestali insieme ai veterinari della Asl che hanno compiuto un controllo nello stabile trovando gli animali in precarie condizioni di salute e comprensibilmente in una situazione non più gestibile.

Ai militari che entravano nell’appartamento si sono presentate gabbie e spazi angusti con cani, gatti, furetti di provenienza ancora in via di accertamento e alcuni rettili protetti dalla convenzione Cited trovati in precarie condizioni di salute e che hanno fatto scattare – per le due guardie zoofile che li detenevano ed una terza persona – la denuncia per maltrattamento di animali.

Nel giardino dell’abitazione sono stati trovati anche due maiali ed una capra e la “spiegazione” delle due persone denunciate, circa imminenti lavori di “ampliamento” e sistemazione dell’immobile, non hanno convinto i veterinari intervenuti.

Nelle prossime ore si deciderà se trasferire gli animali in altra struttura o se lasciarli in custodia ai presunti proprietari con un controllo di veterinari della ASL.

(foto Archivio)