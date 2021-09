Non cala il numero dei nuovi contagi da coronavirus e negli ospedali della Liguria si registra un aumento del 20% del normale numero di ricoveri per covid.

E’ il bilancio dell’emergenza sanitaria registrata dal bollettino quotidiano con i dati ufficiali della Regione Liguria. Nelle ultime ore scoperti ben 165 nuovi casi di infezione, non si registrano decessi ma aumenta sensibilmente il numero delle persone ricoverate in ospedale.

Il numero dei nuovi casi emerso è stato scoperto a fronte di 3.123 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.863 tamponi antigenici rapidi.

A proposito dell’aumento dei nuovi ospedalizzati rispetto a ieri, Regione Liguria ha precisato che tra le ragioni dell’incremento si segnala che il numero di soggetti dimessi nelle ultime 24 ore, pari a 5, è inferrio all’andamento medio routinario dei soggetti dimessi, andando a incidere sul numero dei pazienti attualmente ricoverati.

L’incremento maggiore di nuovi ricoveri rispetto all’atteso, verificatosi sul territorio del ponente ligure, è in parte riconducibile al riscontro di positività in pazienti già ricoverati e asintomatici durante le procedure di screening dei soggetti ospedalizzati per altre cause, nello specifico per 5 soggetti degli 11 nuovi ricoveri nei territori di Asl 1 e Asl 2).

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia: