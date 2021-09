Coronavirus – Stabili i nuovi casi di contagio, focolaio all’ospedale di Savona

Genova – Si mantengono stabili i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Liguria.

Nel corso delle ultime 24 ore, sono stati 131 i nuovi positivi al Covid-19, scoperti su 3.241 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.608 tamponi antigenici rapidi.

Dopo gli esiti di tamponi effettuati nei giorni scorsi, è stato identificato un nuovo cluster all’interno dell’ospedale San Paolo di Savona.

Tutte le aree di degenza del reparto di Medicina sono state sottoposte a una sanificazione straordinaria mentre procede lo screening e la sorveglianza di tutti i pazienti e del personale del reparto così come prosegue il contact tracing.

Al momento, le indagini hanno permesso di scoprire 7 nuovi pazienti positivi a fronte di 48 tamponi effettuati. Un operatore risulta positivo su 19 tamponi effettuati ma nelle prossime ore si procederà con ulteriori esami.

Tutti i positivi riscontrati sono asintomatici o paucisintomatici.

In via precauzionale, proseguono le procedure per il contenimento dell’infezione come il blocco dei nuovi ricoveri in reparto e la sospensione temporanea delle visite dei pazienti.

Sui campioni risultati positivi sono tuttora in corso le analisi di tipizzazione volte a determinare l’eventuale presenza di varianti.

Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

Imperia (Asl 1): 25 Savona (Asl 2): 22 Genova (Asl 3): 52 Chiavari e Tigullio (Asl 4): 4 La Spezia (Asl 5): 21 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 7

Venerdì, 10 Settembre 2021 TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1577058 3241 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 606163 3608 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 111110 131 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 2937 -26 CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 348 LA SPEZIA 564 IMPERIA 370 GENOVA 1383 Residenti fuori Regione/Estero 61 altro/in fase di verifica 211 TOTALE 2937 Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati * 92 9 -1 ASL1 18 1 0 ASL2 24 2 -2 San Martino 19 4 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 18 2 1 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 2 0 -1 ASL4 Sestri Levante 2 0 -1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 9 0 0 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 9 0 0 Isolamento domiciliare 1730 -21 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 103784 157 Deceduti 4389 0 ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 285 ASL 2 245 ASL 3 592 ASL 4 85 ASL 5 316 Liguria 1523