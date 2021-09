Genova – Sono stati denunciati due giovani che questa notte hanno imbrattato un muro di via del Piano, poco distante dall’ex biglietteria dello stadio Luigi Ferraris.

Dopo aver appreso della presenza di alcune persone incappucciate che stavano imbrattando il muro, gli agenti del commissariato San Fruttuoso sono arrivati in via del Piano non trovando i vandali ma constatando che la vernice era freschissima.

Hanno quindi deciso di fare un giro di controllo nelle vie limitrofe trovando poco dopo una ventina di giovani vestiti di nero e con i cappucci in testa in via Tortosa.

Il gruppo, alla vista dei poliziotti, si è subito disperso ma gli agenti sono riusciti a fermarne cinque trovando due di loro molto sudati e insofferenti con mani e gambe sporche di vernice.