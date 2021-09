Genova – Grave incidente, ieri sera, in via Ferrara, nel quartiere genovese di San Teodoro. Per cause ancora in via di accertamento una moto ed una auto si sono scontrate frontalmente con un impatto violentissimo.

Ad avere la peggio il conducente del mezzo a due ruote che è stato trasportato in ospedale dove i medici hanno dovuto procedere all’amputazione di un piede.

Grave anche il conducente dell’auto e che è stato trasferito in codice rosso in ospedale.

All’ospedale Gaslini anche due bambini che viaggiavano sulla vettura mentre il passeggero del motociclista se l’è cavata con alcune ferite non gravi e un brutto spavento.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.