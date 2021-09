Genova – Primo giorno di scuola per 168mila studenti della Liguria. Iniziano oggi le lezioni per la scuola dell’infanzia sino alla secondaria di secondo grado.

Tornano in presenza nonostante qualche difficoltà organizzativa e con la novità del green pass obbligatorio che oggi arriva alla sua “verifica sul campo”.

Al lavoro anche 30mila persone tra insegnanti, personale amministrativo e ATA con la possibilità di qualche disagio per lo sciopero annunciato da alcune sigle sindacali.