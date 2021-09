Genova – Traffico nel caos alla Foce e strada Sopraelevata bloccata, in direzione levante per la prima giornata del Salone Nautico alla Fiera.

La manifestazione fieristica torna ad aprire e tornano i disagi per parcheggi e spostamenti con auto e mezzi pubblici.

Coda e mezzi a passo d’uomo nella zona di corso Italia, via Cecchi e i viali che da Brignole portano al mare e viceversa e mezzi praticamente fermi e imbottigliati sulla Sopraelevata in direzione della Fiera.