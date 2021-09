Alassio dichiara guerra a chi sporca la città e in poche ore gli agenti della polizia locale in borghese sanzionano 8 persone per aver portato a spasso il proprio cane senza guinzaglio per non aver raccolto le deiezioni del proprio animale ma anche per aver portato i rifiuti in orari diversi dalle normative o per accattonaggio.

L’avvio dell’anno scolastico ha fatto registrare una diminuzione del traffico e del numero di turisti che albergano in città, ma certo non ha interrotto l’attività di controllo della Polizia Municipale di Alassio che nei gironi scorsi ha effettuato una serie di controlli in borghese.

In poche ore sono stati otto i verbali elevati dagli agenti di cui cinque per la conduzione di cani, chi senza guinzaglio chi invece sorpreso a non raccogliere le deiezioni. Stiamo parlando delle aree centrali della città come il “Budello” e i giardini di Piazza della Libertà, ma anche Piazza Stalla.

“Siamo intervenuti anche a Parco San Rocco – spiega il Comandante della Polizia Municipale Francesco Parrella – su segnalazione dei giardinieri che lamentavano situazioni di forte disagio, proprio relativamente alla conduzione dei cani”.

Quanto ai restanti tre verbali uno è stato per accattonaggio, ma gli altri due per errato conferimento dei rifiuti e ha colpito un utente privato ed un’attività commerciale.

“Da qualche tempo – prosegue Parrella – stiamo inserendo pattugliamenti in borghese che risultano essere più efficaci per il controllo del territorio, ma l’attenzione è comunque sempre alta”.