Un flusso di correnti umide e moderatamente instabili continua ad interessare la Liguria portando passaggi nuvolosi con possibili piogge anche nel fine settimana.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 17 settembre 2021

Tra la notte ed il mattino occasione per nuovi temporali su medio-levante e spezzino, localmente intensi nelle zone interne; durante la mattina non si esclude la formazione di rovesci temporaleschi anche sul genovesato occidentale; durante il pomeriggio tendenzialmente più stabile sulla costa ovest; insiste la nuvolosità altrove con possibili note instabili nell’entroterra del Tigullio e lungo le Alpi Liguri.

Venti: libeccio teso/forte al largo, scirocco di ritorno sostenuto tra Golfo di Genova e Tigullio.

Mari: mare generalmente molto mosso per onda lunga i scaduta dalla sera.

Temperature: in temporaneo calo nelle zone direttamente interessate dall’instabilità.

Costa: min +21/23°C, max +23/26°C

Interno: min +14/19°C, max +17/22°C

Sabato 18 settembre 2021

Nuvolosità diffusa, qualche piovasco o scroscio sul centro levante, in particolare nelle zone interne.

Entro sera possibili precipitazioni anche sul settore centrale costiero

Venti: teso da libeccio al largo, scirocco di ritorno moderato sulla costa centro-orientale; irregolare altrove.

Mari: generalmente mosso.

Temperature: in ulteriore calo a levante.

Domenica 19 settembre 2021

Liguria divisa in due: diffusa instabilità a levante, soleggiato a ponente; condizioni meteo-marine proibitive