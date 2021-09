Genova – Le palme di villa Imperiale stanno morendo e nessuno interviene. La segnalazione arriva dal quartiere di San Fruttuoso dove, una ad una, le palme del parco di uno dei giardini più belli sono state attaccate dal famigerato “punteruolo rosso” ma nessuno sembra intenzionato ad intervenire per salvarle.

Una prima grande palma è stata abbattuta tra le proteste dei residenti e dei frequentatori ed un’altra in questi giorni mostra evidenti segni di infestazione ma gli appelli ad intervenire per salvarla sembrano cadere “nel vuoto”.

“Le palme del parco si stanno ammalando una dopo l’altra – spiegano i segnalatori – ma gli interventi che ci si aspetterebbe di vedere non ci sono. Temiamo che il parco di Villa Imperiale possa perdere le sue preziose palme senza che venga mosso un dito per cercare di salvarle”.

La protesta riguarda soprattutto il già noto dibattito sulla possibilità – mai smentita – di salvare le palme infestate con cure endoterapiche che, a Nervi come a Pegli e in diversi altri parchi privati, vengono usate da anni con evidenti risultati.

“Ci risulta – spiegano i segnalatori – che in via delle Palme, a Nervi, le uniche palme ancora in vita siano quelle trattate con questo metodo. Non capiamo perchè non possa essere usato anche su queste piante che sono un patrimonio cittadino”.

Difficile capire il perché di questa situazione che si ripete, via via che il punteruolo rosso si diffonde incontrastato.

“Le palme dovranno essere sostituite – concludono i segnalatori – e la spesa ci sarà comunque e non garantirà di certo che la pianta sostituita sia bella e grande come quella che sta morendo. E quindi perché non tentare il salvataggio?”.