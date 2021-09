Genova – Ha accoltellato il coinquilino per futili motivi e poi ha nascosto il coltello nel divano di casa. Gli agenti della polizia sono intervenuti questa mattina in un appartamento di Cornigliano, nel ponente genovese, per soccorrere un uoo di 48 anni colpito da alcune coltellate nel corso di una lite con la ragazza con cui divide l’appartamento.

L’uomo ha raccontato di essere stato colpito con un coltello da cucina per futili motivi e che la giovane si è poi allontanata in preda ai fumi dell’alcol.

Gli agenti l’hanno trovata poco lontano dall’abitazione, completamente ubriaca, e l’hanno bloccata.

Lei ha indicato dove aveva nascosto i due coltelli da cucina con i quali aveva aggredito l’uomo per poi nasconderli tra i cuscini del divano di casa.

Dai controlli è emerso subito che la stessa giovane era stata arrestata lo scorso 4 settembre per “tentato omicidio” e messa agli arresti domiciliari proprio nella casa dove è avvenuto il ferimento.

Ancora da chiarire le circostanze dell’aggressione. Il ferito è ricoverato all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena mentre la ragazza, questa volta, è stata trasferita al carcere femminile di Pontedecimo.