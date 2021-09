Genova – Il Genoa venduto agli americani del fondo 777 Partners di Miami ma Enrico Preziosi resta come “garante” ma senza quote e restano anche i vertici attuali della società rossoblu come l’amministratore delegato Zarbano.

Era attesa da tempo ma è arrivata solo oggi la firma che sottoscrive e concretizza l’accordo tra l’ormai ex patron del Genoa, Enrico Preziosi e i rappresentanti del gruppo finanziario statunitense 777 partner con sede legale a Miami, in Florida.

La voce circola già da qualche ora e in attesa della conferma della società rossoblu c’è fermento sulle pagine social dedicate al Genoa, soprattuto per il suo futuro.

Molta curiosità sui “volti” dei delegati americani alla trattativa e sulle scelte sportive che verranno fatte ma è già stato chiarito che Preziosi resterà nel “board”, nella gestione della società pur avendo ceduto tutte le quote.

Probabilmente una richiesta diretta del Fondo che ha acquistato il Genoa e che desidera mantenere una continuità, almeno iniziale, con la gestione economica della squadra di Serie A.