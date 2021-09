Genova – E’ stato trovato in possesso di proiettili e oggetti atti a offendere e per questo denunciato l’uomo fermato domenica scorsa a Genova dagli agenti della Polizia Locale.

Tutto è partito dalla segnalazione di una persona, trovata con un fuoco acceso sugli scalini del palazzo dell’Agenzia delle Entrate di via Fiume, arrivata alla centrale operativa intorno alle 18.30.

Una pattuglia della Valbisagno è intervenuta sul posto, trovando la persona segnalata con un fuoco acceso proprio sugli scalini dell’edificio.

Le vigilasse si sono quindi avvicinate alla persona sulle scale e questa, alla vista delle divise, ha afferrato il suo zaino e si è data alla fuga.

E’ iniziato quindi un inseguimento a piedi che si è concluso poco distante, in via Colombo, quando le agenti della Locale sono riuscite a bloccare il fuggitivo, un italiano senza documenti trovato in possesso di due cartucce da caccia calibro 12 e altri oggetti ritenuti atti a offendere.

L’uomo è stato portato nel comando di piazza Ortiz dove è stato denunciato a piede libero per detenzione abusiva di oggetti atti a offendere e oggetti atti allo scasso.