Cisano sul Neva – Incidente mortale, ieri sera, lungo la strada che da Zuccarello porta in località Martinetto, nel territorio del comune di Cisano sul Neva, nel savonese.

Per cause ancora da accertare un ragazzo di 20 anni ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro un muro.

Nell’impatto il giovane ha riportato ferite gravissime ed è morto prima dell’arrivo dell’ambulanza del 118 intervenuta per soccorrerlo.

L’incidente è avvenuto attorno alle 21,30 di ieri sera e sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli.