Genova – Sigilli a 12 appartament di via Cechov, nel quartiere di Begato, nel corso di una operazione della polizia locale contro l’occupazione abusiva.

Un’operazione iniziata alle prime luci dell’alba e che portato alla scoperta di tre appartamenti occupati in maniera abusiva.

Non è chiaro il motivo dell’apposizione dei sigilli agli altri 9 appartamenti.

«L’operazione di oggi – spiega l’assessore alla Polizia Locale Giorgio Viale – è un servizio a favore della legalità e del rispetto di chi, in emergenza abitativa, è in lista d’attesa per un alloggio popolare. Operazioni come questa sono una dimostrazione che questa amministrazione ha a cuore le periferie e che le attenzioni che rivolge loro sono in un’ottica di risanamento a 360°».

L’operazione è stata condotta dalla Polizia Locale