Genova – Salgono a 57 le classi “in quarantena” in Liguria per l’emergenza coronavirus a pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico. Millecinquecento bambini liguri che per dieci giorni dovranno restare a casa (7 se sono vaccinati).

Una ventina le classi in quarantena nella Asl 3 genovese, 15 nel territorio di Imperia, 10 nello spezzino, 5 tra Chiavari e Tigullio e 2 nel savonese.

Parte già in crisi, come scrive questa mattina il Secolo XIX in edicola, il sistema di screening scolastici su base volontaria.

I genitori hanno ricevuto la richiesta di adesione da qualche giorno e devono decidere se aderire o meno alla campagna di test salivari.

Si registrerebbero problemi a raggiungere il numero minimo di partecipanti, in particolare nella zona dell’istituto comprensivo di Quezzi, in ValBisagno.

Il test a campione verrà avviato in una serie di scuole e le verifiche serviranno a capire quanto e quanto velocemente il virus del covid sta circolando tra la popolazione scolastica.