Genova – Fiamme alte e fumo nero che si alza da uno dei capannoni di via Multedo di Pegli, nell’omonima zona del ponente genovese.

Un incendio ha distrutto l’insegna luminosa presente sul capannone che ospita lo show room di Fabbricazioni Idrauliche a Pegli.

Sul posto, chiamati dai residenti della zona che hanno visto aumentare le fiamme, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno subito iniziato le operazioni di spegnimento.

Fortunatamente non si segnalano feriti.

Sembra che a prendere fuoco sia la grande insegna posta sul tetto.

Indagini in corso per stabilire l’origine dell’incendio ma è probabile il corto circuito.

