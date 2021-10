Genova – Un forte temporale si sta abbattendo sulla città dalla scorsa notte con forti precipitazioni che hanno causato disagi soprattutto alla viabilità.

Allagato il sottopasso di Certosa per via Brin, capolinea della Metro in Valpolcevera ma sono decine le segnalazioni per strade allagate con grosse pozze d’acqua.

La polizia locale segnala allagamenti anche in piazza Montano, via Degola e via Milano.

Numerosi gli interventi per piccole frane e smottamenti. Al momento non si segnalano situazioni di particolare gravità.

Ancora forti polemiche sui social per l’assenza di allerte meteo da parte degli uffici competenti.

Il gruppo MeteoPolcevera segnala precipitazioni molto intense:



81.0 mm a Cornigliano

75.9 mm a Borzoli

74.4 mm a Sampierdarena

65.4 mm a Murta

55.0 mm a Mignanego Vetrerie

50.5 mm a Pontedecimo

Il pluviometro di Genova Fiumara sta misurando i valori più elevati, con 73.4 mmm/1h alle 5.00, mentre a Bolzaneto sono caduti 36.8 mm/1h.

(foto Facebook)