Savona – E’ stata riaperta poco fa l’autostrada A6 Torino-Savona nel tratto compreso tra Ceva e il bivio con Savona, chiusa questa mattina per le condizioni meteo.

Lo ha fatto sapere la direzione dell’Autostrada dei Fiori.

Tecnici e maestranze hanno lavorato per realizzare un bypass tra lo svincolo di Altare e la progressiva verso Savona che consente il flusso del traffico in entrambe le direzioni lungo la carreggiata nord in doppio senso di marcia.

Il tratto autostradale in direzione sud tra lo svincolo di Ceva e l’interconnessione con l’A10 Genova–Ventimiglia di Savona era stato chiuso stamattina per la presenza, su parte della carreggiata, di detriti e fango a seguito dello straripamento di un rio che, per le straordinarie precipitazioni odierne, ha variato il suo percorso.

Tecnici e geologici stanno monitorando l’area e in particolare la portata del rio e del canale di raccolta adiacente l’autostrada.

Sono attualmente in corso le operazioni di sgombero da fango e detriti del tratto autostradale in direzione sud al fine di renderlo nuovamente agibile.