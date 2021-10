Genova – Disagi sin dalla prima mattina odierna al casello autostradale di Genova Est interessato da un cantiere che sta mandando nel caos il traffico autostradale e urbano.

Pensati disagi sono segnalati sull’autostrada A12 Genova – Livorno, in direzione levante, nel tratto compreso tra l’allacciamento A7-A12 e Genova Est per il senso unico alternato, in uscita, proprio allo svincolo autostradale, istituito per un restringimento di carreggiata subito dopo il casello.

Disagi anche sulla viabilità urbana con lunghe code e traffico bloccato in Valbisagno già alle 6.30 di questa mattina.