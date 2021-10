Genova – Si trova ricoverato in gravi condizioni l’uomo di 30 anni che questa mattina è rimasto gravemente ferito nell’incidente che si è verificato in via Perlasca in Valpolcevera.

Stando a quanto finora è stato ricostruito dalla Polizia Locale subito intervenuta sul luogo dell’incidente, l’uomo viaggiava a bordo della sua auto quando si è scontrato frontalmente con un’altra auto guidata da un uomo di 75 anni.

Un impatto violentissimo dove ad avere la peggio è stato il 30enne. Subito soccorso dai sanitari del 118, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso, il più grave, al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.

Ferito anche il 75enne, trasportato al Villa Scassi di Sampierdarena in codice giallo.

Nelle prossime ore gli agenti della Sezione Infortunistica della Polizia Locale dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e fare chiarezza su quanto accaduto.