Genova – Non ha segnalato tempestivamente la rissa avvenuta nel suo locale alla fine di agosto e non ha collaborato con le forze dell’ordine intervenute per ricostruire quanto accaduto, così il titolare del bar “Terrazza Paradiso” di Nervi si è visto notificare un provvedimento di sospensione della licenza per sette giorni emesso dal Questore di Genova.

Lo scorso 26 agosto la segnalazione di una violenta lite nel locale era arrivata alla Questura da parte del Pronto Soccorso del San Martino.

Qui, infatti, era arrivato un ragazzo con una ferita alla testa che ha raccontato di essere stato colpito da alcuni clienti nordafricani nel locale che, dopo una lite per futili motivi, hanno iniziato a lanciare bottiglie, sedie e tavoli contro gli altri avventori.

Una pattuglia della Polizia di Stato è quindi andata nel locale e, nonostante il personale avesse già parzialmente riordinato gli ambienti, ha trovato un tavolo e una sedia rotti e macchie di sangue sparse su pareti e pavimento.

Chiesto al titolare il motivo dello stato dei luoghi, l’uomo ha risposto di non essersi reso conto di nulla e di essere solo a conoscenza di una lite tra due clienti che erano poi stati allontanati dal bar.

Le dichiarazioni dell’uomo sono però state smentite da altri testimoni che hanno riferito invece di come, durante l’aggressione avvenuta nella terrazza, fossero intervenuti gli addetti alla sicurezza del locale e la musica fosse stata spenta.

Per la particolare gravità dei fatti, per l’omissione del personale della sicurezza, obbligato per legge all’immediata segnalazione alle Forze dell’Ordine, per la totale mancanza di collaborazione con la Polizia Giudiziaria nel ricostruire i fatti del gestore e dei suoi collaboratori, oggi gli agenti del Commissariato Nervi hanno notificato il provvedimento di sospensione dell’attività del locale.