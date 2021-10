Carasco – Un intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza un muraglione dal quale cadevano massi messi in movimento dal maltempo.

Ieri pomeriggio i Vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Carasco, sulla strada statale 225 al km 6,300 per la rimozione di parti pericolanti che incombevano sulla strada effettuando operazioni di disgaggio (rimozione di parti instabili) con l’uso dell’autoscala.

L’intervento, decisamente “spettacolare” ha attirato l’attenzione stupita di passanti e residenti.