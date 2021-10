Genova – Un’auto lasciata in divieto di sosta e il traffico di Carignano che va in tilt.

E’ accaduto questo pomeriggio nel quartiere residenziale genovese dove una vettura parcheggiata malamente in via Alghero ha letteralmente bloccato il traffico di tutta la zona per diversi minuti.

A creare “tappo” il bus della linea 35, impossibilitato a proseguire il suo percorso.

Una situazione che si è creata durante l’uscita da scuola degli alunni dell’istituto che affaccia sulla piazza, come testimoniato dalle foto pubblicate su Facebook.