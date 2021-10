Genova – Prosegue anche oggi lo sciopero dei lavoratori del terminal portale Psa di Prà-Voltri e prosegue il caos per il traffico stradale e autostradale nella zona interessata dai varchi portuali bloccati.

Dopo la giornata di disagi e di tensioni di ieri, con trasportatori e portuali più volte vicini allo scontro “fisico”, anche questa mattina i varchi risultano bloccati per il proseguire dell’agitazione indetta per l’intera settimana con la modalità “a singhiozzo” con i dipendenti che incrociano le braccia nella prima e nell’ultima ora di ogni turno.

Il risultato è la paralisi dei varchi portuali e i camionisti costretti a sostare fermi in coda il proprio turno per caricare o scaricare le merci.

Questa mattina è prevista un’assemblea dei lavoratori che potrà decidere se proseguire con il braccio di ferro per ottenere aumenti e migliori condizioni di lavoro o se accettare l’offerta giunta ieri e che prevede un leggero aumento ma condizionato all’aumento degli orari di lavoro.

Se l’assemblea rigetterà l’offerta i varchi torneranno ad aprirsi e chiudersi “a singhiozzo” con ripercussioni sul traffico della zona che potrebbero estendersi anche all’autostrada.

Non si può escludere nemmeno una reazione dei trasportatori che restano bloccati e danneggiati per rivendicazioni che non li riguardano direttamente e per un braccio di ferro che può solo creare danni alla loro attività, qualunque sia l’esito.