Genova – Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente capitato nel tardo pomeriggio di quest’oggi in piazza Carignano.

Un’auto che stava percorrendo via Fieschi in direzione della basilica di Santa Maria Assunta, per cause ancora da accertare, non ha seguito la carreggiata svoltando sulla destra ma ha passato gli scalini che delimitano la piazza finendo al centro della stessa, in un’area pedonale.

Il Civ di Carignano, tramite un post su Facebook, ha fatto sapere che vista l’alta pericolosità di investire i pedoni, chiederà agli organi di competenza il posizionamento di pali o protezioni disposte a tutelare i pedoni che si trovano ad attraversare la piazza.