Genova – Sono ripresi questa mattina all’alba i presidi ai varchi portuali dei lavoratori e dei manifestanti no vax e no green pass che protestano contro l’obbligo del certificato sanitario per lavorare ma anche per molte attività di tutti i giorni.

Al momento la situazione non crea particolari disagi e l’ingresso ai camion è bloccato solo al varco di Ponte Etiopia, in lungomare Canepa, nel quartiere di Sampierdarena.

E’ probabile però che i blocchi si facciano più intensi nelle prossime ore e che si torni ad utilizzare, come nel caso di ieri, al varco di Ponte Etiopia, il “trucco” del caffè offerto ai camionisti.

L’idea, pensata dai manifestanti no green pass, prevede che i camionisti vengano bloccati dalla folla e, di fatto, invitati a fermare il mezzo, scendere dal posto di guida e sorseggiare un caffè per solidarizzare con chi protesta.

Una trovata che di fatto blocca “a singhiozzo” il passaggio dei mezzi pesanti diretti alle operazioni di carico e scarico delle merci e mette in difficoltà i trasportatori che devono abbandonare il mezzo e scendere tra ali di folla assembrata e rigorosamente senza una sola mascherina indossata.

Ieri la “trovata” ha creato non pochi problemi al traffico con intasamenti e code e la rabbia dei trasportatori coinvolti, loro malgrado, nella manifestazione di protesta di poche decine di persone.