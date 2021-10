Genova – Grave incidente nella notte in via Donato Somma, nel quartiere genovese di Nervi.

Per cause ancora in via di accertamento uno scooter ed una moto si sono scontrati intorno alle 21 e i rispettivi conducenti sono caduti a terra procurandosi diverse ferite.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti in ospedale.

I due non sarebbero in pericolo di morte.

Residenti e pendolari chiedono da tempo maggiori controlli e maggiore attenzione agli incroci che si affacciano sulla via per l’alta incidenza del numero degli incidenti e per l’aumento del traffico in conseguenza della “rivoluzione” del traffico decisa dal Comune a Nervi e che spinge a tortuose deviazioni che spingono ad aumentare la velocità per “recuperare” il tempo perso.