Genova – Un grosso pezzo di griglia metallica che precipita dalla volta della galleria autostradale. E’ successo questa mattina, sull’autostrada A7 Genova – Milano, all’interno della galleria di Monte Galletto e solo per un colpo di fortuna non ci sono stati feriti.

Il frammento metallico ha infatti colpito una vettura in transito che è riuscita a fermarsi senza provocare incidenti ed ha evitato per poco alcune moto di passaggio che avrebbero subito ben altre conseguenze.

La denuncia, fatta attraverso le pagine social, sta circolando sul web da questa mattina e lo sfortunato protagonista dell’evento pubblica diverse foto a testimonianza di quanto avvenuto.

L’incidente sull’autostrada A7 Genova – Milano tra i caselli di Genova Ovest e Genova Bolzaneto, all’interno di una galleria oggetto di interventi di riparazione e manutenzione terminati recentemente e che hanno causato il blocco dell’autostrada per giorni e giorni.

Sul posto sono intervenuti tecnici di Autostrade e forze dell’ordine e non è esclusa la possibilità che, a strappare la griglia, sia stato un mezzo pesante di passaggio.

notizia in aggiornamento