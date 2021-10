Genova – Tre persone sono rimaste leggermente intossicate nell’incendio divampato poco dopo le 19 in una palazzina di corso Sardegna, al civico 53, poco oltre l’incrocio con piazza Giusti.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco chiamati dai residenti del palazzo che hanno visto denso fumo nero uscire dalle finestre di un locale adibito ad ufficio.

I pompieri hanno evacuato con le autoscale tre persone che abitavano sopra l’immobile dove è divampato l’incendio e le hanno affidate alle cure del personale del 118 che le ha trasferite d’urgenza in ospedale per un principio di intossicazione e per le cure del caso.