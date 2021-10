Genova – Una donna di 35 anni, incensurata, è stata denunciata dagli agenti del commissariato di Sestri Ponente per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

L’indagine è partita dopo diverse segnalazioni arrivate dai residenti nella zona tra via Travi e Via Biancheri.

I numerosi esposti ricevuti dalla polizia da parte di cittadini allarmati per gli assembramenti e lo strano via vai hanno fatto partire le indagini.

Gli agenti hanno controllato i clienti di un locale in via Biancheri all’interno del quale si trovava un noto spacciatore della zona, tutt’ora sottoposto all’obbligo di firma nel commissariato di Sestri.

Appena entrati, i cani delle unità cinofile hanno segnalato ai conduttori l’uomo che, controllato, è risultato pulito.

Ne è seguita una perquisizione domiciliare che ha nuovamente dato esito negativo.

Durante le operazioni i poliziotti hanno saputo che ultimamente lo spacciatore frequenta spesso la casa di una vicina e ritenendo che l’abitazione della donna potesse essere stata scelta come nascondiglio per la droga, hanno deciso di controllare.

Già davanti alla porta i cani hanno cominciato a segnalare la presenza di droga, confermata dalla scoperta di 60 grammi di sostanza erbacea derivata della cannabis, una serra per la coltivazione interna con lampade e accessori, un essicatoio, vario materiale per il confezionamento, un bilancino e un libro per la coltivazione della marijuana.

La donna ha negato fermamente che il vicino tunisino avesse avuto mai disponibilità dell’appartamento pertanto è stata denunciata.