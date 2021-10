Genova – Hanno preso un taxi ma, arrivati a destinazione, non hanno pagato la corsa.

Per questo tre giovani, due 20enni e un 26enne, sono stati denunciati dagli agenti della Polizia di Stato.

I tre hanno chiamato un taxi per farsi accompagnare da piazza de Ferrari fino in corso Gastaldi.

Una volta giunti a destinazione sono scappati senza pagare i 12 euro della corsa dovuti al tassista.

L’operatore ha quindi chiamato la Polizia e in pochi minuti gli agenti sono arrivati sul posto, mettendosi alla ricerca dei tre.

Il terzetto è stato rintracciato in piazza Tommaseo. Il più grande, visibilmente ubriaco, è stato trovato in possesso di una bomboletta con spray urticante non in libera vendita.

Per i tre è scattata la denuncia per insolvenza fraudolenta in concorso. Per il 26enne, inoltre, è arrivata la segnalazione per porto abusivo di armi e la multa per ubriachezza.