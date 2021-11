Genova – Forse un braciere acceso per scaldarsi all’origine, la scorsa notte, di una intossicazione da monossido di carbonio che ha colpito una famiglia di 4 persone in via Sampierdarena.

Fortunatamente un malessere di uno dei componenti della famiglia ha messo in allarme gli altri che hanno chiamato il 118 e i vigili del fuoco.

All’arrivo dell’ambulanza e dei pompieri è subito stato evidente che i 4, due adulti e due bambini, erano intossicati dal gas velenoso che si diffonde durante la combustione di carbonella o incensi (in grandi quantitativi).

I quattro sono stati ricoverati in ospedale per sicurezza e l’appartamento arieggiato e poi controllato per cercare l’origine delle esalazioni.

I pompieri hanno trovato un braciere nel quale erano ancora presenti tracce di brace mal spenta o forse usata per scaldarsi.

Le persone intossicate sono state trasferite in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.