Genova – Ha dato un nome falso agli agenti per non finire in carcere ma è stato scoperto e arrestato.

E’ accaduto nel centro storico di Genova ieri sera.

L’uomo, un 32enne, era stato arrestato a settembre per aver commesso diversi furti ed era stato sottoposto a divieto di dimora nella provincia di Genova.

Per due volte, nel mese scorso, era stato denunciato dagli agenti perché trovato in giro tra i vicoli senza un giustificato motivo.

Ieri, sapendo di rischiare un inasprimento della pena, ha dato false generalità ai poliziotti che lo hanno fermato in via Gramsci.

Il riscontro dattiloscopico, però, ha fatto emergere la sua vera identità. Per lui, destinatario di un’ordine di custodia cautelare, si sono aperte le porte del carcere.