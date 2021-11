Genova – Una giornata che inizia già in salita per le autostrade della Liguria con code segnalate sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia tra Genova Pegli e Genova Aeroporto a causa di un veicolo in avaria.

Code anche sulla A7 Genova – Milano tra Bolzaneto e Busalla in direzione Nord e tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione Genova a causa di cantieri e restringimenti di carreggiata presenti ormai da mesi.

Disagi anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce a causa di lavori tra il bivio A26/ diramazione A7 Milano Genova e Ovada.