L’area dell’ex Mercato ortofrutticolo di corso Sardegna riaprirà al pubblico il prossimo 4 dicembre. Dopo anni di chiusura e un cantiere per dare nuova forma ai 23mila metri quadri dell’area, i preparativi per la riapertura sono già partiti e salvo ritardi tutto dovrebbe essere pronto per i primi giorni di dicembre.

La struttura, trasformata di fatto in un centro commerciale, ospiterà un supermercato Coop, spazi commerciali per piccoli e grandi negozi, alcuni locali pubblici e anche uffici. Negli spazi esterni apriranno una pista da ballo, un cineforum all’aperto e un’area verde che verrà dedicata alle vittime di tutte le alluvioni causate dal Bisagno e, in qualche modo, celebrerà anche il “cambio” di classificazione dell’area, da zona rossa a rischio alluvione (che non avrebbe consentito la nuova apertura), a zona gialla. Passaggio motivato dalla ormai prossima conclusione dei lavori nella zona del ponte della ferrovia di Brignole che costituiva un ostacolo allo sfogo del Bisagno e l’origine di gran parte delle ultime alluvioni.

La cerimonia di intitolazione potrebbe avvenire proprio il 4 dicembre, in occasione della riapertura degli spazi esterni.

In seguito apriranno il supermercato e le attività commerciali che preoccupano i negozianti della zona ma anche il grande parcheggio a due piani costruito a fianco alla struttura e che potrebbe portare ad un ulteriore appesantimento della già precaria situazione del traffico nella parte intermedia di corso Sardegna.

Questioni “ragionate” secondo i promotori e “disastro imminente” per i comitati dei residenti della zona e per chi gestisce il piccolo commercio nella zona.