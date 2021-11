Genova – Ogni anno, in Liguria, nascono tra i 500 e i 600 neonati prematuri, ossia prima del termine previsto di 37 settimane di gestazione.

Oggi, 17 novembre, si celebra la Giornata mondiale della Prematurità, per sensibilizzare e informare sulle sfide che la nascita prematura pone ai neonati e alle loro famiglie

Per loro il Gaslini, mette a disposizione oltre a percorsi dedicati e monitoraggio per le donne in gravidanza, la Banca del Latte, attiva da quest’anno per la raccolta del latte materno, e vaccinazioni contro la bronchiolite, virus respiratorio pericoloso per i nati prematuri.

Alcune associazioni raccolgono i fondi per donare all’ospedale Gaslini, e ad altri centri nascita, incubatrici “a misura di mamma” poiché quelle “standard” rendono difficile il contatto tra madre e piccolo a causa della loro altezza.

Quelle “a misura di mamma” possono essere invece adattate al tipo di letto su cui riposa la mamma, magari dopo un parto difficile, permettendo alla donna e al piccolo di restare in contatto nonostante la difficile situazione.