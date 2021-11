Genova – Ha visto due ragazzi prendere a calci auto e moto in strada ed ha chiamato la polizia. L’intervento di una persona ha permesso di identificare e punire due ragazzi di 19 e 21 anni accusati di danneggiamento.

Lo scorso 28 settembre una signora, all’interno della propria abitazione, ha sentito dei forti rumori provenire dalla strada sottostante ed affacciatasi alla finestra ha visto tre giovani che sferravano calci e pugni ai veicoli parcheggiati, seguiti da un altro ragazzo a bordo di una moto.

Durante questo episodio è stato danneggiato un motociclo ed un’autovettura entrambi parcheggiati nella via.

Gli accertamenti successivi, svolti dal personale del Commissariato Foce-Sturla, partiti dalla targa della moto che seguiva il gruppetto, hanno permesso di risalire all’identità dei giovani, tutti gravati da segnalazioni di Polizia per reati contro il patrimonio, inerenti gli stupefacenti e la persona. Due di loro hanno ammesso di essere stati gli esecutori dei danneggiamenti.

(di RM.)