L’ alta pressione in rinforzo nei prossimi giorni garantirà condizioni di tempo nel complesso buono. Qualche annuvolamento potrebbe permanere nelle zone interne, ma senza fenomeni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 18 novembre 2021

Lungo le coste giornata nel complesso soleggiata. Sui versanti padani ed i crinali nubi basse, più serrate al mattino senza la minaccia di pioggia.

Venti moderati da nord sul settore centro-occidentale, debole da nord-est sul resto della regione.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo a ponente.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime sul settore centro-occidentale.

Costa: min +10/14°C, max +15/21°C

Interno: min +0/6°C, max +10/15°C

Venerdì 19 novembre 2021

Bel tempo a parte nubi sparse sui versanti padani e sui crinali, in attenuazione in giornata.

Venti deboli da nord sul centro-ponente, tendenti a divenire variabili su tutta la regione.

Mare prevalentemente poco mosso.

Temperature in lieve aumento.

Tendenza per sabato 20 novembre 2021

Un po’ di nubi sparse sul settore centro-occidentale della regione e nelle aree interne, più soleggiato a levante.

Rotazione delle correnti da sud al suolo

Temperature in lieve calo.