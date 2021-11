Genova – Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, in direzione Genova.

Qui, intorno alle 15.40, due mezzi pesanti e un’auto che viaggiavano in direzione del capoluogo ligure, si sono scontrati all’altezza di uno scambio di carreggiata.

L’incidente ha causato la chiusura del tratto autostradale compreso tra Savona e Albisola.

Nell’impatto una persona è rimasta ferita.

Sul luogo dell’incidente sono accorsi i sanitari del 118 insieme ai Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Stradale insieme al personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade.

Attualmente, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni per agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso e si registrano 5 km di coda in direzione Genova e 6 km in direzione Savona.

Agli utenti diretti verso Genova, dopo l’uscita a Savona, si consiglia di percorrere la SS1 Aurelia per poi rientrare in autostrada ad Albisola.

In alternativa, ai soli veicoli leggeri diretti verso Savona, si consiglia di uscire ad Albisola e percorrere la SS1 Aurelia.