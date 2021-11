La città di Chiavari è la prima ad accendere le luci di Natale in Liguria.

Piazze e vie addobbate per dare inizio al countdown natalizio.

Una slitta con le renne in piazza N.S. dell’Orto, una stella in piazza Roma, una composizione con Babbo Natale all’interno della rotonda di piazzale La Franca, due sfere di Natale a Sampierdicanne, un albero di natale stilizzato in piazza Matteotti, oltre alle classiche luminarie.

“L’accensione delle luci rappresenta un momento di spensieratezza e gioia in attesa del Natale, sia per i cittadini che per tutti i turisti che scelgono Chiavari per trascorrere le festività – affermano il vicesindaco FF di sindaco, Silvia Stanig e il consigliere incaricato, Stefano Trocar – Oltre alle bellissime luminarie, anche le aree verdi sono state sistemate e abbellite con fiori e decorazioni in tema natalizio, sono stati posizionati abeti nelle piazze del centro città e nel corso della prossima settimana verranno implementate le decorazioni con ulteriori composizioni ”.